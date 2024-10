Final Copa Paulista: Com suspensos, Votuporanguense pode ter mudanças. Veja escalação!

Jogando na Arena Plínio Marin, o técnico Rogério Corrêa terá duas ausências certas e algumas dúvidas para escalar a equipe titular.

A grande decisão da Copa Paulista está cada vez mais próxima, e a Votuporanguense está em fase final de preparação para encarar o Monte Azul pelo duelo de ida da final neste sábado. Jogando na Arena Plínio Marin, o técnico Rogério Corrêa terá duas ausências certas e algumas dúvidas para escalar a equipe titular.

Ao apito final do jogo de volta da semifinal, uma confusão generalizada entre atletas do CAV e da Portuguesa se instaurou no gramado. No meio do ‘empurra empurra’, o goleiro Gabriel Barbato e o lateral-esquerdo Reinaldo foram expulsos.

O arqueiro é o reserva do capitão João Paulo, porém, o ala disputou nove jogos na competição e poderia ser uma alternativa para este confronto. Sem Reinaldo, Frank será titular mais uma vez pela lateral-esquerda.

Ao longo de toda a Copa Paulista, prever o ataque titular da Votuporanguense se tornou tarefa complicada devido à alta rotatividade no setor, e para a final, não será diferente. Wendel, Vinícius Bala, Nando e Danilo Mariotto, recuperado de lesão, podem formar o quarteto inicial. John Egito e Orlando Júnior são outros dois nomes que podem pintar entre os 11.

Desta forma, a Votuporanguense poderá ir à campo na primeira final com: João Paulo; Luizão (Vinícius Baracioli), Amorim, Léo Paraíso, Frank; Jonatas Paulista, Wendel, Bady; Nando, Danilo Mariotto (Orlando Júnior) e Vinícius Bala (John Egito).

DECISÃO ENTRE VOTUPORANGUENSE E MONTE AZUL

A final deste ano da Copa Paulista se inicia já no próximo sábado. A primeira partida será disputada na Arena Plínio Marin, casa da Votuporanguense, às 15h. O duelo de volta com mando do Azulão está marcado para o dia 12 de outubro, também às 15h, porém, o palco do jogo ainda não foi definido.

Futebol Interior