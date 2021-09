Fazendo sua estreia em casa, Votuporanguense joga bem e goleia em grande jogo coletivo do time

Depois de vencer na estreia fora de casa, a representação do Comercial, o Votuporanguense jogando na sua casa, na Arena Plínio Marin, na tarde desta terça-feira, fez a lição de casa e bateu o Velo Clube, por 3 a 0, pela terceira da Copa Paulista, Grupo 1. Os gols da Alvinegra foram assinalados através de Marlon, Lorran e Dentinho.

No outro jogo da chave, Botafogo e Comercial, no tradicional Come-Fogo, ficaram no empate sem gols. Com isso, o CAV é o líder com seis pontos, enquanto o Velo Clube é o lanterna sem nenhum ponto conquistado.

NA FRENTE

Apesar da forte temperatura na casa dos 41 graus, o jogo começou bastante movimentado e logo os 5 minutos, o placar quase foi inaugurado em favor dos visitantes. Na cara do gol, Anderson Brito encheu o pé dentro da pequena área e a bola tirou tinta do travessão num verdadeiro perigo a meta votuporanguense, cruzamento este que veio da direita com Rodriguinho. Dez minutos depois, o time da casa deu o troco com direito a gol. Nícolas, cruzou na medida para Marlon meter e a cabeça e sem chance para o número um Railson que nada pode fazer.

Aos 20, o ala votuporanguense Alan Lopes arriscou na entrada da área para uma grande defesa do arqueiro do Galo Vermelho que mandou a bola para escanteio. Por pouco aconteceu o segundo tento alvinegro. Dentro da grande área e na hora de Israel concluir, a zaga velista salvou no momento certo. O lance aconteceu aos vinte e oito minutos. Um minuto após, o mesmo Israel chegou atrasado na jogada e a bola passou por toda extensão do setor defensivo do Galo. O passe foi pelo setor direito com Alan Lopes.

No último lance da primeira etapa, o CAV poderia ter ampliado não fosse a boa defesa do goleiro Raílson que mandou a bola para escanteio em cobrança de falta através de Jeffinho pelo setor esquerdo. Por conta disso e melhor na partida, a vitória parcial do time comandado pelo técnico Thiago Oliveira foi justo, onde teve mais posse de bola e criou boas situações além do gol é claro. Final, 1 a 0, para a Pantera.

FECHOU A TAMPA DO CAIXÃO

Na volta para o segundo tempo, o Velo voltou melhor e aos dois minutos quase empatou com Rodriguinho que na cara do gol tocou com precisão e a bola passou rente a trave setor esquerdo no cruzamento de Paulo Vitor. O time da casa voltou a levar perigo a meta do Galo, aos 18 minutos, com o volante Jair que na entrada da área resolveu arriscar para a defesa de Railson.

Na verdade, a bola chegou fraco. Aos 32 minutos, Lorran recebeu passe açucarado foi e tocou pro gol que contou com a falha do goleiro velista, 2 a 0. Para coroar a vitória, Murilo Oliveira fez grande jogada e falou faz Dentinho que tocou livre., 3 a 0, e líder.

futebolinterior.com.br