“Filho que ama, leva o pai ao AME” já atendeu 9.330 pacientes

Moradores das regiões de Votuporanga, Jales, Fernandópolis e Santa Fé do Sul têm acesso ao programa a partir dos 50 anos de idade

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Votuporanga, ligado à Secretaria de Estado da Saúde, está de portas abertas aos sábados para atendimento dos homens com mais de 50 anos pelo programa “Filho que ama leva o pai ao AME”. A iniciativa, da pasta estadual, já beneficiou 9.330 pacientes desde 2014.

A ação tem como objetivo a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata e de doenças cardiovasculares. Exames preventivos são ofertados nas áreas de cardiologia e urologia. Somente no ano passado, foram 1.038 atendimentos para colegiados de Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul.

O médico urologista da unidade, Dr. Robison Manfredi, ressaltou a importância da iniciativa. “O programa da Saúde do Homem, dentro da especialidade de Urologia, foi criado com o objetivo principal da realização de exames preventivos de câncer de próstata. Essa premissa é extremamente importante, quando estudamos a incidência e a mortalidade causada por essa doença. É o segundo tipo de patologia mais diagnosticado no mundo, perdendo apenas para os cânceres de pele (não melanoma) e um dos que mais mata. Estima-se um diagnóstico a cada sete minutos e um óbito a cada 40 minutos”, enfatizou.

Dr. Robison disse ainda que 95% desses tumores são assintomáticos e, quando são descobertos, infelizmente já estão avançados. “O diagnóstico precoce é promessa de cura na grande maioria das pessoas. Assim, os exames preventivos são fundamentais. Louvável a iniciativa do AME. Saúde é direito de todos! Homens acima de 50 anos de idade, não deixem de comparecer!”, frisou.

Como participar?

Todo paciente interessado (a partir dos 50 anos) deve efetuar o seu agendamento por meio do telefone 0800 77 90 000, sem a necessidade de prévio encaminhamento da Atenção Primária. No dia agendado é necessário que o paciente esteja com Cartão do SUS e seus documentos pessoais (documento oficial com foto e CPF).

O atendimento aos homens é dividido em dois sábados, sendo que no primeiro o paciente passa pela consulta de Enfermagem, coleta de Exames Laboratoriais de sangue e realização de Eletrocardiograma. Já no retorno, é assistido por urologista e cardiologista para verificação dos resultados. Caso haja indicação clínica de prioridade, é encaminhado para mais avaliações, cujo os atendimentos já estão inclusos na rotina do Ambulatório.

O protocolo de atendimento foi desenvolvido em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia, a Socesp (Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo) e a Sociedade Brasileira de Clínica Médica.

De acordo com Marilza Cardi, gerente administrativa, o programa funciona aos sábados com o objetivo de estimular os homens a passarem pelo médico sem prejudicar suas rotinas de trabalho nos dias úteis. “A ideia é incentivar os homens a fazerem seus exames preventivos”, finalizou.

A unidade é administrada pela OSS Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga e funciona de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h e aos sábados das 7h às 13h. Está localizada na Rua Maria de Freitas Leite, 2944 – Cidade Nova – Votuporanga.