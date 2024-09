Geraldo Aparecido de Paula de 41 anos de idade, não resistiu aos ferimentos causados pelo acidente ocorrido na manhã de ontem (9) na rodovia Péricles Bellini no trevo de Cardoso, onde a motocicleta que estava colidiu violentamente contra um caminhão basculante da Prefeitura de Cardoso.

Geraldo é a segunda vítima do trágico acidente, que vitimou também Diego Domingues, que morreu no local da colisão.

Diego foi sepultado nesta terça-feira, com grande comoção da população cardosense.

Ele foi socorrido pela equipe do SAMU de Cardoso em estado grave, em seguida foi transferido para Santa Casa de Votuporanga com várias fraturas pelo corpo, passou por cirurgias e foi transferido na manhã de hoje (10) para o Hospital de Base de Rio Preto com traumatismo craniano e fratura na face.