Festa das Crianças no Matarazzo bate recorde de público em Votuporanga

A tradicional Festa das Crianças da comunidade do Matarazzo, localizada na Zona Sul de Votuporanga, superou expectativas em 2024, reunindo quase mil pessoas em um dia de celebração e diversão. Organizado pelo líder comunitário Rodrigo Colorido, o evento contou com uma programação repleta de atividades para a garotada, como pula-pula, escorregador, além do famoso “ônibus da alegria”, que trouxe ainda mais animação para a festa.

Além dos brinquedos, as crianças puderam aproveitar pipoca, algodão doce, bolo e guaraná à vontade. O evento, que já se consolida como uma das maiores festas infantis da região, recebeu elogios pela organização e pelo clima de união entre os moradores. “Ver o sorriso de cada criança é o que nos motiva a continuar. Esse evento já virou tradição e a cada ano buscamos melhorar”, comentou Rodrigo Colorido, idealizador da festa.