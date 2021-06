ELEKTRO REFORÇA DICAS PARA ECONOMIZAR ENERGIA DURANTE O INVERNO

Distribuidora dá orientações sobre como manter e até reduzir o valor da conta de luz ao longo dos meses com temperturas baixas

A partir de segunda-feira (21), com o início do inverno, as temperaturas em todo o estado de São Paulo começam a apresentar queda acentuada nos termômetros. Durante os próximos três meses da estação, a expectativa é de aumento no consumo de energia elétrica devido ao uso mais frequente de equipamentos como o chuveiro elétrico, aquecedor, máquina de secar roupa, entre outros. Pensando nisso, a Elektro separou algumas dicas para que os clientes consigam manter e até reduzir o valor da conta mesmo durante o período mais gelado do ano.

O chuveiro elétrico é o campeão de consumo nas residências. Na época do frio, as pessoas costumam passar mais tempo no banho e usam o aparelho no modo inverno, que consome ainda mais energia. O aparelho, considerado o grande vilão na conta, pode representar mais de 30% do valor total da fatura das famílias. O ideal é programar o banho para horas mais quentes do dia e evitar colocar o chuveiro na potência máxima.

O mesmo acontece com as torneiras elétricas. O recomendável é lavar louças em horários do dia em que a temperatura está mais elevada, para evitar usar a água quente. Se não for possível, vale lembrar que é sempre melhor ensaboar tudo de uma vez e só depois ligar as torneiras para um único enxague.

“É possível manter o conforto fazendo o uso seguro e eficiente da energia em todos os aparelhos elétricos. Atitudes simples podem colaborar com a redução no valor da conta”, orienta André Fernandes, representante institucional da Elektro.

Veja outras dicas de consumo consciente durante o inverno:

Aquecedor

Evite deixar o aparelho muito tempo ligado. Use apenas se for imprescindível. As janelas e portas devem estar fechadas quando o equipamento estiver em uso.

Iluminação

Substitua as lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED. A economia de energia é muito maior, e o impacto ambiental menor. Lembre de apagar as luzes ao sair do cômodo. Além de economizar energia, você vai estar aumentando a vida útil da lâmpada.

Lavar e passar roupa

A dica é escolher um dia para lavar as roupas e para secá-las, o gasto de ligar o aparelho na tomada várias vezes pode ser um empecilho quando o assunto é economia de energia. O mesmo vale quando for passar roupa. Utilizar o ferro de passar em apenas um dia irá contribuir com a redução no valor na conta.

