Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora: Votuporanga sedia evento para entrega da premiação aos municípios do Cotimarg

Prefeito Jorge Seba recebeu os prefeitos das cidades integrantes para entrega da premiação no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

A manhã desta segunda-feira (22/4) foi de comemorar o título de Prefeitura Empreendedora para Votuporanga e outros 13 municípios que fazem parte do Cotimarg (Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística Maravilhas do Rio Grande). O prefeito Jorge Seba, presidente do Consórcio, recebeu os prefeitos das cidades integrantes para entrega da premiação no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. A cerimônia estadual do “12º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora” foi realizada na noite de 11 de abril, em São Paulo.

O Cotimarg foi vencedor do prêmio na categoria ‘Governança Territorial’, como iniciativa regional de fomento ao empreendedorismo por meio do turismo. Segundo o gerente regional do Sebrae de Votuporanga, Marcos José Amâncio, essa união entre municípios foi um ponto forte e um diferencial a ser destacado na premiação do Cotimarg.

Também presente na cerimônia, o deputado Carlão Pignatari parabenizou todos os municípios. “Fico muito feliz que este Consórcio está tendo sucesso porque vem, há muito tempo, trabalhando para desenvolver a nossa região. Com certeza, todos nós, juntos, somos mais fortes. Eu acredito no desenvolvimento regional, nossa região é muito linda, é a melhor região do Estado, no melhor Estado do Brasil. Trazendo o turista para cá vamos gerar emprego e gerar renda limpa”.

Representando a Câmara de Vereadores, Jura também enalteceu a iniciativa. “O mais importante é sentir que quando 14 cidades se juntam, coordenadas por Votuporanga, acontece isso. Temos que continuarmos unidos, com esse entusiasmo, para conquistarmos outros prêmios”, disse o vereador que também estava acompanhado dos edis: Osmair Ferrari, Emerson Pereira e Chandelly.

A secretária da Cultura e Turismo de Votuporanga, Janaina Silva, foi quem participou da cerimônia de premiação em São Paulo. Ela descreveu o sentimento de representar a região. “Foi muito emocionante representar uma região onde eu nasci, é um orgulho imenso mostrar quem somos, e que temos turismo, sim. Nossa região é abençoada pela natureza, cachoeiras e rios lindos, uma cidade tão bem estruturada como a nossa, pronta para receber qualquer tipo de evento. O que tenho é gratidão, porque Votuporanga não chegou lá sozinha, chegou junto com 14 cidades, representando nossa cultura, nossa gastronomia, toda a nossa diversidade. Então, muito obrigada por todos que fazem parte deste processo”.

O prefeito Jorge Seba também demonstrou sua gratidão a todos os participantes envolvidos no Cotimarg. “Quero agradecer a cada prefeito que delegou aos seus representantes na área de Turismo, assim como eu, a importante tarefa de desenvolvermos, em conjunto, ações que promovam o turismo na nossa região. Este é o resultado de um belíssimo trabalho e, quem sabe, conseguimos vencer também a etapa nacional que acontecerá em junho. Vamos torcer!”.

Também participaram do ato da certificação, além dos prefeitos e representantes de cada município, a equipe do Sebrae de Votuporanga; Alexandre Mioto, gerente do Cotimarg; Edson Genari, presidente do Fórum da Região Turística Maravilhas do Rio Grande; o vice-prefeito Cabo Valter e a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba. Representantes de instituições parceiras como Unifev, Sistema S e entidades, e também profissionais da Feira de Artesanato e do Food Parque prestigiaram o evento.

Etapa nacional

A próxima etapa nacional do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora começa a partir de 21 de abril, quando os primeiros colocados de cada categoria dos Estados serão avaliados pela comissão nacional. A cerimônia final está prevista para ocorrer em 11 de junho, em Brasília (DF).