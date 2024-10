Fernandópolis: Filhos de comandante da PM de Roraima são alvos de operação contra comércio ilegal de armas

O coronel Miramilton Goiano de Souza, comandante-geral da Polícia Militar de Roraima, é investigado como líder de um grupo criminoso de venda ilegal de armamentos. Seus filhos, policiais penais e estudantes de medicina em Fernandópolis (SP), tiveram mandados de busca cumpridos na quarta-feira (23).

Dois filhos do comandante-geral da Polícia Militar de Roraima, coronel Miramilton Goiano de Souza, foram alvos de busca e apreensão em uma operação da Polícia Federal, em conjunto com a 1ª Promotoria e o GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de Roraima.

A investigação apura o comércio ilegal de armas e munições no estado. Os filhos, que são policiais penais e cursam medicina em Fernandópolis (SP) tiveram mandados de busca cumpridos na quarta-feira (23).

As investigações indicam que Miramilton é o líder de um grupo criminoso envolvido na venda ilegal de armamentos. O deputado estadual Rarison Barbosa (PMB) também foi mencionado como alvo da operação, sendo apontado como comprador das munições ilegais. Ambos negaram qualquer envolvimento no esquema.

Conforme apurado, os suspeitos estariam envolvidos em intensas negociações de munições e armas. A investigação teve início após a prisão de um homem em Pacaraima em 2023, que estava em posse de uma arma e cuja ligação com o coronel levantou suspeitas. A partir daí, as autoridades começaram a rastrear as atividades de Miramilton e seus filhos.

Em nota divulgada nas redes sociais, o coronel afirmou que sempre pautou sua atuação pelo cumprimento da lei e que tomará as medidas judiciais necessárias. Rarison também se manifestou, dizendo que foi surpreendido pela associação à operação e que desconhece as razões para isso, além de reafirmar que nunca teve envolvimento com atividades ilícitas, especialmente no comércio de armas.