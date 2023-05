Fernandópolis: Carlão conquista mais de R$ 120 mi em investimentos

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Recursos foram viabilizados nos últimos quatro anos para obras de infraestrutura e saúde, principalmente

Quem passa pela avenida dos Expedicionários Brasileiros, em Fernandópolis, no interior paulista, percebe a diferença. Com recursos intermediados pelo deputado Carlão Pignatari, a via foi completamente revitalizada: ganhou asfalto novo, pistas mais largas e sinalizadas, e até obras de saneamento.

Mas não foi só isso. Nos últimos quatro anos, o deputado Carlão Pignatari conquistou mais de R$ 120 milhões em investimentos para a cidade, incluindo recursos para a área da saúde e recapeamento das vicinais para Ouroeste, Guarani d’Oeste e São João das Duas Pontes, por exemplo.

“Sou um deputado do interior paulista e sei das necessidades da população. Como Fernandópolis é uma grande cidade, promovemos melhorias em conjunto com a prefeitura. Esse é o nosso presente de aniversário para Fernandópolis, que completa 84 anos no próximo dia 22”, disse Carlão.

Na companhia do prefeito André Pessuto e do vice-prefeito Artur Silveira, foram conquistados mais de R$ 2,5 milhões para a revitalização da avenida dos Expedicionários Brasileiros. “Eu achei excelente a obra. Essa avenida era estreita. Agora dá pra andar tranquilo, sossegado, tanto de moto quanto de carro. Todo mundo está se beneficiando das melhorias na avenida”, disse o comerciante Silvio José Martins.

A avenida Rubens Padilha Meato, entre os bairros Bela Vista e Jardim Paraíso, também recebeu asfalto novo. O comerciante Cidmar Carvalho aprovou a obra. “Ficou muito boa, muito bem feito. A avenida aqui era muito esburacada, era difícil andar aqui. Agora ficou muito bom. Todo mundo está contente, os comerciantes, motoristas e pedestres”, disse.

Saúde e Social

Além dos repasses para a Santa Casa de Fernandópolis, a cidade vai ganhar, nos próximos meses, uma nova UBS (Unidade Básica de Saúde) no bairro Mário Benez. A obra, intermediada pelo deputado Carlão Pignatari, está em fase adiantada. O investimento é de quase R$ 1 milhão. “Será um importante reforço na saúde básica para a população de toda a região do Benez”, afirmou Carlão Pignatari.

Além da construção da UBS, o parlamentar ajudou no repasse de quase R$ 1,5 milhão para a saúde. O recurso foi utilizado para custeio dos serviços e também para reforço da Santa Casa. A cidade também recebeu veículos novos para o setor. “A Santa Casa de Fernandópolis e a rede municipal de saúde prestam um excelente serviço para a população local e regional. Fico grato e feliz em poder ajudar”, disse o deputado.

Na área do social, Carlão Pignatari também intermediou para Fernandópolis a implantação de uma Casa da Juventude. A construção, localizada no bairro Parque Universitário, vai receber investimento de R$ 800 mil. O espaço poderá ser utilizado por toda a comunidade e também receber serviços públicos, de forma a evitar prejuízos a crianças e adolescentes.

Rodovias e vicinais

Fernandópolis também foi contemplada com obras de recuperação de rodovias e estradas vicinais. A principal delas aconteceu na rodovia Percy Waldir Semeguini (SP-543), que dá acesso a Fernandópolis, Guarani d’Oeste e Ouroeste, até a divisa com o Estado de Minas Gerais. O investimento no trecho foi de R$ 55 milhões.

“A rodovia estava numa situação muito ruim. Transitar pelo trecho estava inseguro. Então apresentamos a demanda ao governo do Estado e fomos imediatamente atendidos. Hoje temos uma rodovia segura, moderna, com sinalização correta e clara, facilitando a locomoção de todos com segurança e preservando vidas”, afirmou o deputado Carlão Pignatari.

A vicinal que liga Fernandópolis a São João das Duas Pontes, que tem 16 quilômetros, recebeu investimentos de R$ 10,6 milhões na sua recuperação. Ainda estão previstas obras na SP-320, no trecho compreendido entre Valentim Gentil a Estrela d’Oeste, passando por Fernandópolis. O investimento na recuperação da rodovia é de R$ 37,5 milhões.