Jura (PSB) visitou imóveis invadidos pela água das chuvas que deixaram um rastro de transtornos e destruição.

Após ser convidado por moradores da confluência das ruas Dos Lírios com a Bahia, o vereador Jura (PSB) participou, nesta quinta-feira (5.jan), de reunião em que os moradores da zona sul de Votuporanga/SP pediram socorro e narraram situações alarmantes que ocorrem há mais de 20 anos.

De acordo com o apontado pelo parlamentar, os moradores informaram que toda a água de chuva das ruas Bahia, São Paulo, Fernando Costa, Travessa Manoel Souza Pinto demanda para as casas da Rua Bahia, nos números 2215 e 2225, inundando-as, com isso, provoca o rompimento de muros, inundando também casas da Rua Dos Lírios, nos números 3157 e 3147 e Rua Vitorio Cavaleri no trecho entre os números 2221 e 2231.

Após a visita, o vereador explicou a situação enfrentada pelos moradores atingidos pela fúria das águas: “Traz grandes prejuízos para as estruturas dos imóveis, de móveis e utensílios domésticos, roupas e alimentos, eletrodomésticos, sem contar o transtorno psicológico nos moradores, provocando traumas e outras doenças. Observei a existência de bocas de lobo nas proximidades, mas está claro que a vasão é insuficiente em função da quantidade de água de chuva demandada de toda a microbacia, trazendo com isso todo o transtorno material e emocional aos moradores da referida localidade. Importante também salientar que tal fato fortuito, é de responsabilidade da municipalidade, e não sanando os problemas relatados acima, o erário público municipal arcara com os devidos ressarcimentos, pressupondo dilapidação do patrimônio público com a não realização das obras necessárias, sem contar possíveis ações judiciais contra a prefeitura.”

Jura solicitou a Prefeitura, por meio de ofício encaminhado ao prefeito Jorge Seba (PSDB), que realize obras para encerrar o problema: “Pelo exposto, venho à presença de Vossa Excelência solicitar a realização dos serviços públicos necessários para a resolução de tão grave problema que se arrasta há décadas, construindo galaria interligando o ponto de inundação localizado na Rua Bahia de frente os números 2215 e 2225, com galeria existe nas proximidades da Rua Minas Gerais esquina com a Rua dos Lírios, acabando de uma vez por todas essas inundações.”

Diário de Votuporanga