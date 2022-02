Justiça declara nulo o processo de cassação do ex-vereador DR. Hery Kattinwinkell

Por decisão unânime o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, declarou nulo o processo de cassação aberto em 2018 pela Câmara Municipal de Votuporanga contra o ex-vereador Dr. Hery Kattinwinkell absolvendo e garantindo seus direitos políticos!

Em sessão de julgamento ocorrida nesta quinta feira dia 03, os Desembargadores Ricardo Feitosa (Presidente), Ferreira Rodrigues (Membro) e Ana Liarte (Relatora) entenderam que “houve desrespeito à previsão do artigo 5º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/1967…” e, por consequência, declararam “nulos os atos da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar por ausência a competência legal.”

A vitória unânime do ex vereador no Tribunal traz maior força política e o credencia para as próximas eleições!!!

Entenda o caso:

No ano de 2018, a Câmara Municipal recebeu uma denúncia formulada por partidos políticos que possuíam cadeiras na Câmara contra o então vereador Dr. Hery Kattinwinkell por suposta quebra de decoro parlamentar em razão do indevido exercício da advocacia enquanto ocupava o cargo de 1º Secretário da Mesa Diretora entre 01/01/2017 e 29/01/2018.

O então vereador sofreu o Processo Administrativo nº 13/2018 que culminou com a perda do seu mandato de vereador com a consequente expedição do Decreto Legislativo nº 02/2018 de sua cassação naquele ano.

Por sua vez, o ex-vereador ajuizou ação contra a Câmara Municipal de Votuporanga afirmando a ilegalidade do ato, sustentando a ilegitimidade ativa dos Partidos Políticos para oferecer representação, a ocorrência de ilegal aditamento, a omissão de documentos pela comissão, cerceamento de defesa pela não produção de provas e pelo indeferimento da dilação de prazo, a ausência de intimação para atos do processo, a obtenção de provas ilícita, a ausência de constituição de Comissão Processante, parcialidade da Comissão de Ética, usurpação de competência da Ordem dos Advogados do Brasil, a ausência de convocação de Sessão Extraordinária para julgamento, a parcialidade de um dos Vereadores que participou do julgamento, bem como a inobservância do procedimento de votação. Ao fim, requereu a declaração de nulidade do Processo Administrativo nº 13/2018 e do Decreto Legislativo nº 02/2018.

No entanto, em sede de primeira instância teve a sentença julgada improcedente pelo Fórum de Votuporanga.

Dessa forma, o ex-vereador recorreu daquela sentença o qual em Sessão Permanente e Virtual da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo nesta quinta feira dia 03, deu provimento ao recurso interposto a fim de reformar a sentença de primeiro grau, para julgar procedente a ação e declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 13/2018 e do Decreto Legislativo nº 02/2018.

Diante desta decisão unânime, segundo o ex-vereador Dr. Hery Kattinwinkell mostra que todo o processo de cassação se tratou de mera perseguição política e que a justiça tarda, mas não falha.

Acrescenta: “não importa o quanto você bate, mas o quanto você apanha e permanece de pé”. O ex vereador declarou ainda que não é fácil enfrentar um grupo tão forte politicamente e que há tantos anos domina Votuporanga, mas acredita que o momento da renovação está cada vez mais próximo!