Tiãozinho do Luizinho (Republicanos) é eleito prefeito de Ouroeste com 55,83% dos votos

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Com 100% das urnas apuradas, Tiãozinho do Luizinho, do Republicanos, foi eleito prefeito de Ouroeste neste domingo (06). O candidato obteve 3.641 votos, correspondendo a 55,83% dos votos válidos.

Em segundo lugar ficou Dr. Alex, do PSD, que recebeu 2.880 votos, representando 44,17% dos votos.

Tiãozinho do Luizinho agora assume a responsabilidade de governar Ouroeste pelos próximos quatro anos, comprometendo-se a trabalhar em prol do desenvolvimento e bem-estar da população.