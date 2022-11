Vereador Meidão pede providências urgentes sobre situação precária do escritório do IAMSPE de Votuporanga

O vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso utilizou seu tempo de pronunciamento, na sessão da Câmara Municipal desta terça-feira, 29, para apresentar argumentos sobre a Indicação Nº 558/2022, de sua autoria, para que seja oficiado ao governador eleito do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no intuito de que interceda junto ao Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual – IAMSPE, em face à gestão precária do Escritório Regional do órgão, atendendo solicitação de diversos servidores estaduais e seus respectivos beneficiários do respectivo serviço de convênio médico.

Meidão relata que, diariamente, usuários do IAMSPE procuram o vereador na Casa de Leis, onde demonstram indignações pela falta de atendimento médico, de exames clínicos, bem como de medicação proporcionados pelo plano de saúde do Estado, o que demonstra um verdadeiro descaso. “O IAMSPE possui poucos médicos credenciados em seu quadro, bem como uma pequena cota mensal no atendimento prestado junto à Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, a qual somente vem prestando serviços de emergência e urgência. Por conta disso, a Santa Casa não vem autorizando cirurgias, exames médicos, encaminhando os usuários para São José do Rio Preto, distante a quase 100 km de Votuporanga”.

Ainda segundo Meidão, os únicos exames autorizados a serem realizados na cidade, são os laboratoriais (de sangue), o que impede os Servidores Estaduais e seus beneficiários de terem um atendimento digno, bem como preservem sua saúde. “Devemos ressaltar que a culpa dessa ingerência se deve a má gestão dos governadores passados que tivemos, aos quais, sempre desprezaram o Funcionário Público Estadual. Não podemos admitir que a má administração desse Instituto com relação a nossa cidade continue, pois, estão ocorrendo grandes transtornos a esses usuários, já que os mesmos pagam uma boa mensalidade que é descontada em seus respectivos holerites para manter esse sistema de atendimento. Entendemos ser pertinente buscarmos a intervenção do Governador eleito do Estado de São Paulo para que tal problema seja sanado definitivamente após sua posse”, justifica Meidão.