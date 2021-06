Fernandópolis aumenta restrições para conter avanço da COVID-19

O município de Fernandópolis aumentou as restrições para conter o avanço da pandemia a parte desta sexta-feira, dia 11. Um dos principais pontos é o cancelamento de aulas presenciais em escolas da rede estadual. Municipal e particulares.

Bares, restaurante e similares funcionaram das 6h às 22h com capacidade de público em 40%. A venda de bebidas alcoólicas está proibida das 22h às 6h e a regra vale para os finais de semana.

Salões de belezas e barbearias com capacidade de 40% das 7h às 20h e as academias segue a mesma capacidade com horário definido entre às 6h até às 21h.

Templos religiosos e outras reuniões ecumênicas a capacidade foi fixa em 35% de ocupação pelos membros.

Já as atividades comerciais (comércio em geral) a capacidade de lotação é de 40%.