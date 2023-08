Colaboradores da Santa Casa fazem doação para Hospital

Profissionais promoveram um campeonato interno de futsal; entrada da final foi um quilo de alimento não-perecível

O exemplo começa de dentro. Essa frase representa toda a solidariedade dos colaboradores da Santa Casa de Votuporanga, única que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade. Os profissionais destinaram alimentos para a Instituição, após um torneio interno de futsal.

A competição teve início no dia 18 de julho e contou com a participação de seis equipes: Abocath 14 (Pronto Socorro); Diversos (Renegados FC); Manutenção; Vital; Centro Cirúrgico e Sport LVD (Lavanderia).

A final foi na última quarta-feira (16/8), no Ginásio Mário Covas e a entrada foi um quilo de mantimento para o Hospital. Abocath 14 foi o grande campeão e levou um troféu para casa.

Elvis Figueira, um dos organizadores, explicou sobre a iniciativa. “A ideia foi de integrar os profissionais, além de promover a prática de esportes. Envolvemos colaboradores do Hospital, Ambulatório Médico de Especialidades (AME), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Medicina Nuclear e mais parceiros. Foi muito positivo ver todo o engajamento”, contou.

O objetivo final foi colaborar com a Instituição. “Nós, enquanto colaboradores, sabemos das demandas e nada melhor do que ajudar com alimentos”, complementou.

Os mantimentos foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “Ficamos muito felizes com essa colaboração em especial. São de nossos colegas que, além de darem um show no futsal, marcaram um golaço na solidariedade”, finalizou a nutricionista Louise França.