Evento foi realizado na manhã de sábado (12) na quadra do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária; perfil dos novos alunos foi debatido

A Unifev reuniu no último sábado (12) docentes, supervisores e gestores administrativos para debaterem ações de fidelização do aluno para o segundo semestre. O encontro, realizado durante a manhã, na quadra do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária, teve como principal objetivo falar sobre novos meios de se comunicar com os estudantes nos dias atuais e seus perfis.

Estiveram presentes como palestrantes convidados o reitor da Instituição, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; o pró-reitor acadêmico, Prof. Dr. Anderson Bençal; o docente e especialista em saúde mental, Prof. Dr. Reinaldo Antônio de Carvalho; as coordenadoras do Núcleo de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo (Nite), Profas. Mas. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues e Mariane Aparecida Barbará Zanini; o consultor de marketing do Sebrae, Guilherme Lui; os supervisores dos setores de Comunicação e Marketing, Comercial e de Atendimento da Unifev, Graziele Magalhães, Sidnei Xavier e Iani Marques, respectivamente.

“Foi um momento de debater novas práticas acadêmicas e ações que acolham e atraiam os alunos. Os nossos estudantes passam boa parte do dia utilizando de novas tecnologias, por exemplo, então é imprescindível que nós também estejamos dentro desse universo e saibamos do que eles estão falando, o que gostam e querem fazer”, refletiu Gastaldon.

O evento também contou com uma apresentação teatral do colaborador da equipe de segurança da Instituição Paulinho Silva, que trouxe em seu repertório as diferenças e características de cada curso da Unifev com muito humor, o que alegrou o público presente.

Para o pró-reitor, é fundamental que em todo começo de semestre os professores se reúnam para momentos de alegria e, principalmente, troca de conhecimento e informações sobre os desafios que estão por vir. “É uma oportunidade excelente para que, além de integração no início das aulas, os docentes e colaboradores possam trocar opiniões, encontrar e debater soluções, pensando sempre no nosso bem comum, que é a satisfação dos nossos alunos”, disse Bençal.

Reinaldo de Carvalho afirmou que a pandemia de Covid-19 e outros fatores mudaram e moldaram os alunos do presente, nos últimos anos. Para ele, a geração atual busca cada vez mais o conhecimento através da pluralidade de meios de comunicação, além de sempre estar envolvida em questões que mexam com a comunidade, já pensando que, hoje, cada vez mais o mercado de trabalho exige profissionais com múltiplas funções, com proatividade e que estejam alinhados com o que acontece na sociedade.

“Muitos universitários demonstram um maior interesse em questões políticas e sociais, envolvendo-se em ativismo e advocacy, em questões que lhes são importantes. Ou seja, abordagens de ensino mais ativas e colaborativas estão ganhando destaque, e os estudantes estão mais propensos a participar de discussões em sala de aula, trabalhos em grupo e projetos colaborativos. Por isso, é essencial que professores e toda a comunidade acadêmica de uma Instituição de Ensino Superior (IES) saibam com quem estão lidando e se engajem a fazer aulas e debates que realmente sejam envolventes e atinjam o público alvo”, destacou.

EMPREENDEDORISMO

O encontro também foi marcado pela abertura das inscrições do Ideathon, evento aberto à comunidade, que acontecerá na Incubadora de Startups da Unifev, no dia 26 deste mês, na Cidade Universitária, e que dará início à primeira fase do Nite, em parceria com o Sebrae. O objetivo é fomentar o empreendedorismo entre a comunidade acadêmica interna e externa, bem como da população local.

“É o nosso primeiro passo em direção à educação empreendedora no ensino superior. Vamos planejar, gerir, enfrentar riscos e mobilizar recursos para a superação de problemas. Essas e outras competências são fundamentais na formação dos jovens e são cada vez mais exigidas no mercado de trabalho, em todas as áreas de atuação”, contou Lilian.

“Vamos debater a união do empreendedorismo e da educação, que estão cada vez mais interligados, já que ambos desempenham papéis importantes no desenvolvimento pessoal, econômico e social. Contaremos com a participação de grandes representantes de startups do Brasil e destacar à promoção de habilidades empreendedoras, mentalidade criativa e inovadora entre os alunos, preparando-os para enfrentar os desafios do mundo real e contribuir para o bem da sociedade”, finalizou Lui.