Feriado de Nossa Senhora Aparecida vai movimentar a BR-153/SP

Expectativa é que 153 mil veículos percorram a rodovia durante o feriado prolongado

A Triunfo Transbrasiliana, Concessionária que administra o trecho paulista da BR-153, estima que 153 mil veículos percorram a rodovia durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, de sexta-feira (08) até terça-feira (12). O Centro de Controle de Operações (CCO) da Concessionária prevê maior tráfego na saída para o feriado, na sexta-feira (08), com 37.700 veículos.

A BR-153/SP irá contar com restrições de obras para não prejudicar a circulação de veículos. Confira os dias e horários:

Restrições de obras 08/10 (sexta-feira) Obras: restrições a partir das 14h 09/10 (sábado) Obras: restrições até ás 14h 10/10 (domingo) Obras: sem restrição 11/10 (segunda) Obras: sem restrição 12/10 (terça-feira) Obras: restrições a partir das 14h

Atendimento aos usuários

Durante o feriado prolongado, todo o efetivo operacional da Concessionária estará de prontidão respeitando as medidas de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS) para atender aos usuários da BR-153/SP. Também estarão disponíveis as sete bases de atendimento localizadas em Nova Granada, São José do Rio Preto, Ubarana, Guaiçara, Marília, Ocauçu e Ribeirão do Sul.

Em cada uma das bases o motorista conta com espaço climatizado que oferece álcool em gel 70%, água gelada, café, banheiros, fraldários, wi-fi gratuito e atendentes treinados que fornecem informações em geral sobre a rodovia. As bases funcionam 24h, sete dias na semana.

A Triunfo Transbrasiliana orienta que os motoristas não consumam bebida alcoólica e dirijam, verifiquem as condições do veículo antes de pegar a estrada e sempre chequem os equipamentos de segurança. Em caso de necessidade de socorro médico ou mecânico, os usuários devem acionar a Central de Atendimento 0800 72 30 153. O serviço funciona 24h.

Triunfo Transbrasiliana

A Transbrasiliana Concessionária de Rodovia é responsável, desde fevereiro de 2008, pela administração de mais 321,6 km* da BR-153, a quarta maior rodovia do Brasil. A Companhia gerencia o trecho que se inicia na divisa entre os Estados de Minas Gerais e São Paulo no município de Icém (km 0) e termina na divisa entre os Estados de São Paulo e Paraná, no município de Ourinhos, (km 347,7). No dia 5 de janeiro de 2015 a Triunfo Participações e Investimentos assumiu a operação da rodovia, passando a chamar Triunfo Transbrasiliana.

*Os 25.2 quilômetros no município de Marília estão sob responsabilidade da Concessionária Entrevias (SP-333) e Concessionária Eixo SP (SP-294).

Triunfo Participações e Investimentos

A Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPIS3) é uma das principais empresas brasileiras do setor de infraestrutura com forte atuação nos segmentos de concessões rodoviárias, administração portuária e aeroportuária e energia. De capital aberto, está listada no Novo Mercado, nível mais alto de Governança Corporativa da BM&FBovespa.

A companhia administra rodovias no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, por meio das concessionárias Concer, Triunfo Econorte, Triunfo Concebra e Triunfo Transbrasiliana. Em energia, a Triunfo detém 50,1% da Tijoá, a concessionária responsável pela operação e manutenção da Usina Hidrelétrica Três Irmãos, no estado de São Paulo. A companhia também possui 23% da Aeroportos Brasil Viracopos, concessionária responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Campinas – Viracopos.