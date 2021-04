Fausto Pinato emite nota de repúdio contra declarações de Paulo Guedes

O presidente da Frente Parlamentar Brasil-China do Congresso Nacional, deputado federal Fausto Pinato (PP-SP) lamentou as declarações feitas pelo ministro da Economia Paulo Guedes, durante uma reunião virtual do Conselho de Saúde Suplementar, nesta terça-feira (27), transmitida ao vivo pelas redes sociais do Ministério da Saúde.

Na ocasião, Guedes afirmou que ‘o chinês inventou o vírus’, atribuindo à China a responsabilidade pela pandemia da Covid-19, ‘mas tem uma vacina menos eficiente do que a desenvolvida por empresas americanas’. A frase foi dita no momento em que ele alegou que os testes clínicos verificaram maior eficácia de imunizantes desenvolvidos por farmacêuticas como Pfizer e Moderna, dos Estados Unidos, o que não é verdade.

Para Fausto Pinato, a fala do ministro é ideológica, sendo mais uma bravata para ofuscar sua incapacidade frente à crise econômica. Segue a nota:

NOTA DA FRENTE PARLAMENTAR BRASIL-CHINA DO CONGRESSO NACIONAL

As declarações lamentáveis do ministro Paulo Guedes, atribuindo à China a ‘fabricação’ do vírus da Covid-19, é uma estratégia desbotada do Governo Federal.

Sempre que um ministro não consegue cumprir o prometido ao povo brasileiro, ele copia uma narrativa dos bolsonaristas ‘terraplanistas’ e a solta na mídia como se fosse uma ‘pérola’ para desviar a atenção do seu fracasso.

O ministro Paulo Guedes não fugiu desta prática. Ciente de que a economia do Brasil vai muito mal, ele decidiu criticar a nossa maior parceira comercial, a China, como se fosse a inimiga da nação brasileira.

Em qualquer governo sério e responsável, um ministro que vai a público falar mentiras sobre o maior parceiro comercial de seu país certamente seria demitido de imediato. Lamentavelmente, isso não acontece no Brasil, onde as narrativas mentirosas contra a China são tidas como estratégia positiva pelo clã bolsonarista.

Só Deus para nos proteger da irresponsabilidade e da inconsequência política.

Deputado Federal Fausto Pinato – Presidente