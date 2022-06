As cinzas do Shurastey, cão de Koz que morreu junto com o tutor na colisão, serão enviadas ao Brasil em outro momento, em transporte feito por uma empresa especializada. Ainda não há data de quando elas chegam a Santa Catarina.

Cerimônia

A cerimônia acontece no Crematório Vaticano, próximo da BR-101, desde às 11h20. A previsão é de que o velório se estenda até as 18h, quando o corpo de Jesse será cremado no local.

Depois da cerimônia, a família de Koz irá receber algumas das mensagens de homenagem que amigos e admiradores enviaram por meio de uma página criada pelo crematório onde acontecerá a cerimônia. Algumas delas também serão passadas durante a transmissão ao vivo do velório.

‘Cinco vidas em cinco anos’

Nauro Júnior viajou quase 800 quilômetros para chegar ao velório do amigo. Ele é idealizador do projeto Expedição Fuscamérica, em que percorre o continente americano com um fusca há cerca de oito anos. Quando Jesse decidiu fazer o mesmo em 2017, descobriu o telefone de Nauro e pediu um encontro para ouvir o viajante que tanto admirava. “Ele me esperou três dias porque eu estava em viagem. Vi um guri tímido, magrinho, com um fusca todo detonado dizendo que estava indo para o Ushuaia (Argentina)”, relembrou Nauro diante do crematório.

Para Nauro, o criador do projeto Shurastey or Shuraigow fez sucesso na internet e por onde passava por carregar a verdade dentro de si. Era exemplo de caráter, de obstinação. Mostrava que quando se sonha, o impossível não existe. “Jesse viveu cinco vidas em cinco anos”, afirma. Cinzas de Shurastey

O corpo do golden retriever de 6 anos foi cremado em 26 de maio. O procedimento foi pago com recursos de uma vaquinha virtual, que bateu a meta de R$ 120 mil em cerca de três horas. Segundo a família de Koz, o Crematório Vaticano fará uma cerimônia restrita à família para a entrega das cinzas dos dois em data a ser definida.

A viagem de Koz e o cão fazia parte do projeto “Shurastey or Shuraigow?”, uma adaptação inspirada na música “Should I Stay or Should I Go” (traduzido do inglês, Devo Ficar ou Devo Ir), da banda The Clash. Junto de Dodongo, como o fusca que o brasileiro conduzia quando sofreu o aciente foi apelidado, eles percorreram 17 países.

A dupla era acompanhada por mais de 400 mil seguidores nas redes sociais. O destino final da viagem era o Alasca. No Instagram, o perfil da iniciativa ultrapassou 1,5 milhão após a morte da dupla.

Como aconteceu o acidente