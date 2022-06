Campanha Leão Amigo repassa R$ 205 mil a 15 entidades assistenciais de Votuporanga

Valor é destinado para aquisição de equipamentos e materiais para a prestação de serviços das entidades aos públicos assistidos.

O prefeito Jorge Seba assinou, na manhã desta quarta-feira (8.jun), o repasse de R$ 205 mil a 15 entidades assistenciais de Votuporanga. O recurso foi arrecadado de percentuais do imposto de renda de contribuintes por meio das campanhas Leão Amigo da Criança e do Adolescente e Leão Amigo do Idoso. O valor é destinado para aquisição de equipamentos e materiais para a prestação de serviços das entidades aos públicos assistidos.

Além do prefeito, que no ato estava acompanhado da primeira-dama Rose Seba, também participaram do evento a secretária de Assistência Social, Meire Azevedo; Daniel David, vereador representando a Casa de Leis; Flávio Curte, representando a Associação dos Contabilistas de Votuporanga; Carlos Ramalho Matta, presidente da Associação Comercial; Douglas Lisboa, vice-presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e que também representou o Conselho Municipal do Idoso; e representantes das entidades.

Foram contempladas com recursos as entidades: Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, Casa da Criança de Votuporanga, Comunidade São Francisco de Assis, Associação Beneficente Caminho de Damasco, Centro Social de Votuporanga, Lar Beneficente Celina, Associação Beneficente Irmã Elvira, AFUPACE – Recanto Tia Marlene, Instituto do Deficiente Audiovisual de Votuporanga, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votuporanga, Lar Frei Arnaldo, Lar Beneficente Viver Bem, Instituto do Deficiente Audiovisual de Votuporanga, Lar do Velhinho de Votuporanga, Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga e Santa Casa de Votuporanga.