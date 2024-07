Família se despede de menino morto atacado por rottweiler

Corpo da criança foi sepultado nesta terça-feira (16/7), em Monte Aprazível

Foi sepultado nesta terça-feira (16/7), sob grande comoção, o corpo do garotinho de 2 anos e 7 meses que morreu ontem após ter sido atacado pelo cão da raça rottweiler, da família. A despedida da criança foi nesta manhã, no cemitério municipal de Monte Aprazível.

A fatalidade aconteceu ontem, quando a vítima brincava com o irmão de 10 anos, no quintal da propriedade rural, em Tanabi. Segundo o boletim de ocorrência, o pai dos meninos estava perto dos filhos, mas o garoto mais velho se ausentou para beber água. Em pouco tempo, o menor sumiu. Quando o homem achou o filho, a criança estava caída inconsciente, com muito sangue e ferimentos graves de mordidas no pescoço e nos braços.

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros socorreu a vítima e a levou para a Santa Casa, mas infelizmente a criança não resistiu.

A polícia técnico-científica fez uma perícia no local em que o menino foi atacado. Segundo a Polícia Civil, o pai da vítima informou que há cinco cães na propriedade e que todos são dóceis e convivem bem com as crianças e todos os outros moradores. Ele não soube dizer o que pode ter motivado a reação do animal.

Ringo, o rottweiler da família, tem um ano.

A Polícia Civil instaurou inquérito e apura o caso, que é tratado como homicídio culposo (quando não há intenção de matar). Gazeta de Rio Preto