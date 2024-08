Médica morre após sofrer mal súbito em esteira de academia

De acordo com o boletim de ocorrência, a médica estava pálida, com pupilas dilatadas e com a boca sangrando por conta da queda.

A médica Luciana Xavier Oliveira, de 26 anos, sofreu um mal súbito e morreu nesta terça-feira (13/8) após cair da esteira em uma academia no bairro Sagrada Família, região Leste de Belo Horizonte (MG).

Os frequentadores da academia FormaFísica iniciaram a massagem cardíaca ao perceberem que, ao cair do aparelho, ela estava inconsciente.

Policiais militares das imediações foram acionados. As informações são de O Globo.

Mesmo com os esforços, Luciana não retomou a consciência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a moça encaminhada ao Hospital da Unimed do Contorno.

A jovem fazia especialização em oftalmologia na Santa Casa de Belo Horizonte, que emitiu uma nota de pesar pelo falecimento da médica.

“O Conselho Brasileiro de Oftalmologia lamenta a perda da dra. Luciana Xavier Oliveira, aluna do 2º ano de especialização em Oftalmologia da Santa Casa de Belo Horizonte. Nossos sinceros sentimentos à toda a família e amigos pela perda precoce. A gentileza, amabilidade e dedicação da dra. Luciana permanecerão vivos na memória de todos”, diz a publicação.

