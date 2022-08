PERDA: falece o funcionário aposentado da CESP João Antônio Filho

NOTA DE FALECIMENTO

É com pesar que comunicamos o falecimento do Sr JOÃO ANTÔNIO FILHO. Aposentado da CESP, bastante conhecido em Votuporanga e região. Deixa o filho ‘Zé Tatai’ da Prefeitura, o empresário de futebol Edi Souza, demais familiares e vasto círculo de amizade. O velório acontece no Cemitério Parque Jardim das Flores e o sepultamento será às 17h. Nos solidarizamos com os familiares neste momento de luto.