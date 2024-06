PERDA: falece Ananias Barreto, aos 80 anos de idade

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Com tristeza, informamos o falecimento do senhor Ananias Barreto, aos 80 anos de idade, ocorrido nesta quinta-feira (6 de junho). Natural de Cardoso/SP e residente no bairro CDHU, em Votuporanga/SP.

Ananias foi vítima de choque não especificado. Deixa sua esposa Maria e os filhos Marcos, Beatriz, Eder, Marcos, Marcelo, Ângela, Marcia, Ana Cláudia e Rodrigo, além de outros familiares e um vasto círculo de amizades.

O velório acontece no Velório Municipal “Aldo Zara” e o sepultamento está marcado para às 10h, nesta sexta-feira (7), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga. 🌹🕯️