PERDA: falece o senhor Benedito Sandrin, do antigo Buffet Sandrin

PERDA

NOTA DE FALECIMENTO

Falece o conhecido Benedito Sandrim, do antigo Buffet Sandrim:

Votunews INFORMA o falecimento do senhor Benedito Sandrim.

Prestamos nossa homenagem póstuma aos amigos e familiares.

Por muitos anos foi proprietário do Buffet Sandrin, casado com a Professora Clara Todelo. Está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga.

Nossos sentimentos