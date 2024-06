Família procura menina de 12 anos desaparecida em Rio Preto

Moradores do bairro teriam visto ela entrar em um carro modelo Toyota Etios, de cor escura

Familiares procuram uma menina de 12 anos, que desapareceu no sábado (8), no bairro Fraternidade, em Rio Preto. Segundo familiares, Emanuelle de Carvalho saiu sozinha de casa, por volta das 10h30 da manhã. Moradores do bairro teriam visto ela entrar em um carro modelo Toyota Etios, de cor escura.

A família registrou boletim de ocorrência na polícia Civil de Rio Preto e mobiliza as redes sociais com pedido ajuda sobre o caso.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Emanuelle, pode entrar em contato através do telefone: 17 98157-1130. Gazeta de Rio Preto