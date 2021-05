Família implora por transferência de paciente de Jales

Familiares e amigos do paciente Elder Vieira Cagnin, 43 anos, internado na Santa Casa de Jales, se reuniram em frente a unidade na noite desta quarta-feira, 12, para manifestar e pedir, de maneira pacífica e silenciosa, a transferência do paciente com urgência para São José do Rio Preto.

A família explicou ao FocoNews que Elder venceu a Covid-19, mas teve pneumonia e precisou ser internado para tratar as complicações da doença. O paciente está na Santa Casa de Jales, em estado grave, e precisa realizar uma cirurgia torácica nos pulmões com urgência, em Rio Preto. Segundo a família, o Hospital de Base em Rio Preto informou que não pode receber o paciente devido a lotação.

“Estamos em desespero. Ele precisa de uma vaga urgente para ser operado. Um verdadeiro descaso. Estamos na porta da Santa Casa de Jales implorando a liberação em Rio Preto para que ele opere e já venha embora!”, disse um familiar em um vídeo divulgado nas redes sociais.

Doação de sangue

A família também esta se mobilizando e pedindo ajuda para que as pessoas doem sangue, de qualquer tipo, no Hemocentro de Fernandópolis. A doação precisa ser realizada em nome de Elder Vieira Cagnin. Foco News