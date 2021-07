Realização seguiu os protocolos de biossegurança; representantes de oito entidades estiveram presentes Na tarde da última terça-feira (20/7), a presidente do Fundo Social de Solidariedade Rose Seba, recebeu representantes das oito entidades assistenciais que participaram do Programa “Prato Solidário”. O encontro, seguindo protocolo de biossegurança, foi realizado para agradecer a parceria das instituições que colaboraram para que mais de 35 mil marmitas pudessem ter sido produzidas e entregues a pessoas e famílias que vivem em situação de vulnerabilidade ou risco social, por meio de doações da sociedade civil e empresários. A presidente do FSS agradeceu às entidades Apae, Associação Beneficente Caminho de Damasco, Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes, Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, Comunidade São Francisco de Assis, Igreja Adventista, Lar Beneficente Celina e Recanto Tia Marlene, por meio de seus representantes. Estiveram presentes também o prefeito Jorge Seba; a secretária Meire Regina de Azevedo, da Secretaria de Assistência Social; Andréa Isabel da Silva Thomé, secretária da Administração; o secretário Emerson Pereira, dos Direitos Humanos e Alexandre Elias Giora, secretário de Governo. “Desde o início, quando unimos forças com cada uma dessas entidades, que têm estrutura para poder produzir as refeições e sempre ajudaram e ajudam o público que mais precisa, sabíamos que a parceria seria muito gratificante e isso se comprova com a entrega de mais de 35 mil marmitas. A colaboração das pessoas e também de empresas, foi de extrema importância. O nosso muito obrigado em nome de todos que foram beneficiados”, agradeceu Rose, que também reforçou que os trabalhos para cuidar de quem mais precisa continua.