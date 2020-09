A Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga, a Saev Ambiental, está instalando mais cinco novas lixeiras subterrâneas para armazenamento de lixo em praças do Município. A melhoria tem investimento de R$ 254.185,51 e proporcionará a realização da coleta de lixo comum e reciclado de maneira a contribuir positivamente com os aspectos visual e urbanístico, ambiental e financeiro. No ano passado, o primeiro conjunto de lixeiras subterrâneas foi instalado na Praça São Bento, no cruzamento das Ruas Pernambuco e Itacolomi. A iniciativa deu certo e, agora, está sendo ampliada para novos pontos.