Família demonstra gratidão por atendimento de COVID-19 na Santa Casa de Votuporanga

Nesta sexta-feira (30/7), o dia foi de alegria e muita esperança. Após um mês e três dias internada, a paciente Ivone Custódio Dias Milani, de 70 anos, retorna para sua casa após tratamento de COVID-19 com muita festa.

Sua família decorou o quarto da enfermaria com bexigas e uma mensagem: ela venceu a COVID-19. A felicidade contagiou a todos, especialmente a equipe que acompanhou toda a sua recuperação.

Foram quase 30 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), inclusive com uso de respiradores. Agora, porém tudo ficou para trás, restando fé e muita gratidão.

Em uma carta aberta para os colaboradores e corpo clínico, os familiares ressaltaram o profissionalismo, o amor, o comprometimento e, principalmente, o dom que Deus deu a cada um da equipe. “Deus cuidará diariamente de vocês, obrigada por acolher a dona Ivone como acolheram e por lutar com todas as forças para que hoje podemos tê-la novamente em nosso convívio! Desejamos a vocês muita sabedoria, muito amor, muita paz interior, para que vocês nunca esqueçam do quão valiosos vocês são para cada paciente, cada familiar que aqui de fora emana boas energias, fé e amor’”, escreveram.

Gratidão é reconhecer que a vida é um presente!