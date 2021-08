CTMO de Votuporanga e Senai-SP prorrogam inscrições para cursos gratuitos nas áreas de software e contabilidade

Prazo segue até o dia 27 de agosto; 48 vagas totais estão disponíveis

A Prefeitura de Votuporanga e o Senai-SP, prorrogaram até o dia 27 deste mês, as inscrições para os cursos “AutoCAD 3D” e “Registro Contábil Informatizado”, que serão realizados gratuitamente com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani” (CTMO). Os cursos, que totalizam 48 vagas, são destinados a pessoas com idade a partir de 16 anos e que tenham Ensino Fundamental completo.

Interessados em se inscreverem, devem acessar o link https://votuporanga.sp.senai.br/cursos/11/4312/bolsas-de-estudo?bolsa=true e optar pelo curso desejado.

Os encontros, que ocorrerão entre os dias 01 de setembro e 03 de novembro, conforme o curso pretendido, serão realizados presencialmente das 19h às 22h e respeitando todas as regras de biossegurança, na sede da Escola Senai-SP, situada à rua Olga Loti Camargo, nº 3.500 (Jardim Santos Dumont).

AutoCAD 3D

Com 16 vagas e carga horária total de 88 horas, as aulas serão realizadas apenas às segundas e quartas-feiras, entre 19h e 22h, de 01 de setembro a 03 de novembro.

O curso tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas à operação do AutoCAD para criação de modelos em 3D.

Registro Contábil Informatizado

O curso, que possui 32 vagas, será realizado de terça a quinta-feira, das 19h às 22h, iniciando no dia 02 de setembro e término no dia 26 de outubro, totalizando 80 horas e o objetivo é voltado para o desenvolvimento de competências que permitam o apoio nas rotinas cuja finalidade seja atender às necessidades legais do escritório contábil, de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Para dúvidas ou mais informações, os interessados podem entrar em contato com o CTMO pelo telefone (17) 3406-1489.