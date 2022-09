Prefeitura de Votuporanga abre inscrições para concursos públicos para diversos cargos

No total, estão abertas 138 vagas para todos os níveis de escolaridade: Ensino Fundamental, Médio e Superior; inscrições estão abertas a partir deste sábado e seguem 9 de outubro

A Prefeitura de Votuporanga publicou nesta sexta-feira (23/9), editais de aberturas de quatro novos concursos públicos que irão preencher vagas em diversas áreas da Administração. Os editais estão disponíveis na edição extra do Diário Oficial Eletrônico através do link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=Mjg3Mzkw e também no site da Prefeitura http://www.votuporanga.sp.gov.br/novo/concursos.php .

No total, estão abertas 138 vagas para todos os níveis de escolaridade: Ensino Fundamental, Médio e Superior. As inscrições estão abertas a partir deste sábado (24/9) e seguem até o dia 9 de outubro e podem ser feitas pelo site da empresa organizadora dos concursos: www.consesp.com.br , com valores que variam de R$ 60 para Ensino Médio e/ou Técnico e R$ 75 para Ensino Superior.

Doadores de medula óssea que estão regularmente cadastrados no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome) ou doadores de órgãos e tecidos têm direito a isenção da taxa de inscrição. Estudantes matriculados no ensino fundamental ou médio; curso pré-vestibular; e curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação, que possuem renda mensal inferior a dois salários mínimos ou que estejam desempregados também têm direito a redução de 50% da taxa de inscrição. Informações sobre como proceder com o requerimento devem ser consultadas nos editais.

A data prevista para aplicação das provas objetivas é o dia 23 de outubro. Além da prova objetiva, alguns cargos também contam com teste de aptidão física, prova prática, títulos, avaliação psicológica e, no caso dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias também há o Curso de Formação Inicial.

Estão previstas vagas para as áreas da Educação, Saúde, Assistência Social, Administração e Operacional. Os salários variam de R$1.425,77 a R$5.757,68. A relação detalhada com todos os cargos e demais informações podem ser consultados diretamente nos editais.