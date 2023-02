Expediente de repartições públicas municipais inicia às 13h na quarta-feira

Horário especial de funcionamento foi determinado pelo Decreto nº 15.407, de 20 de janeiro de 2023

O expediente nas repartições públicas municipais pertencentes à Administração Direta e Indireta ficará suspenso de 18 a 21 de fevereiro. Na quarta-feira (22/2) após o Carnaval, o expediente iniciará às 13 horas. No Paço Municipal, a Central de Atendimento atenderá das 13h às 15h. O horário especial de funcionamento foi determinado pelo Decreto nº 15.407, de 20 de janeiro de 2023.

Importante ressaltar que durante todos esses dias serão mantidos os serviços de urgência e emergência como o atendimento no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

Parque da Cultura

Durante os quatro dias do carnaval, haverá Feira de Artesanato no primeiro piso do Centro de Cultura e Turismo em horários diferentes. No sábado (18/2) e segunda-feira (20/2), a participação dos artesãos será das 21h até às 23h; no domingo (19/2) e terça-feira (21/2), a feira ocorrerá a partir das 17h e encerrará às 23h.

A entrada será a mesma que dá acesso ao Carnaval Votu Show da Prefeitura, exclusivamente pela Avenida Angelo Bimbato e mediante revista obrigatória pela equipe de segurança.

As demais dependências da Secretaria da Cultura e Turismo terão o expediente suspenso, retornando ao funcionamento na quarta-feira (22/2), a partir das 13h.

Na área externa do Parque da Cultura, a programação seguirá de forma especial com Carnaval Votu Show da Prefeitura. No sábado e na segunda-feira, os shows começam a partir das 21h e no domingo e terça-feira, a partir das 17h.

Serviços da Saev Ambiental

O Bosque Municipal “Maximino Hernandes”, que conta com a Trilha Ecológica, no bairro Vale do Sol abrirá todos os dias (sábado, domingo, segunda e terça-feira), das 7h às 19h. O Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” fechará nos quatro dias e reabrirá na quarta-feira, às 13h.

A coleta de lixo comum segue normalmente no sábado, segunda e terça, sendo suspensa apenas no domingo. A coleta seletiva será interrompida no sábado e domingo e retomada normalmente a partir de segunda-feira. A varrição de ruas será realizada no sábado e na segunda, com suspensão apenas no domingo e na terça-feira.

As três unidades do Ecotudo funcionarão normalmente, todos os dias, das 7h às 19h.