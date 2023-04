EM IBIRÁ: criança de 5 anos morre em menos de 24h após passar por dois hospitais

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Polícia Civil de Ibirá (SP) vai investigar a possível causa da morte de uma criança de apenas 5 anos de idade na madrugada deste sábado, (22/04/2023).

De acordo com informações apuradas pela Gazeta, ontem pela manhã, Malu Hermenegildo da Silva deu entrada em um hospital particular de São José do Rio Preto (SP). Devido ao seu quadro clínico, ela precisou ser transferida para o Hospital de Base, onde começou a convulsionar e precisou ser entubada durante à tarde.

Segundo informações de familiares, ainda entubada, a menina sofreu várias paradas cardiorrespiratórias e infelizmente acabou morrendo por volta das 5h30 deste sábado. O corpo dela foi levado para o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) para identificar as possíveis causas da morte.

O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela delegacia de Ibirá.

A morte de Malu abalou os moradores. A Prefeitura da cidade emitiu uma nota de pesar na manhã deste sábado, lamentando a morte da menina, que era estudante, desde o berçário, da EMEI Vera Lúcia Durante.

“Não existem palavras capazes de expressar com justiça a tristeza que sentimos neste momento. Pedimos a Deus que receba este anjinho lindo no reino dos céus e conforte toda a família e amigos”, diz trecho da nota.

Ainda não há previsão de velório e enterro. Gazeta do Interior