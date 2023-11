Polícia resgata cinco cachorros e prende homem por maus-tratos

Um homem foi preso em flagrante na quinta-feira (9) por maus-tratos a cinco cachorros. Os animais foram encontrados em estado de extrema magreza e desnutrição. A prisão foi em um imóvel no bairro Barão Geraldo, zona rural de Campinas.

Policiais Civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG/DEIC), por meio do Setor de Proteção Animal, realizaram uma operação com o objetivo de proteger e combater maus-tratos a animais. A equipe, através de denúncias, foi ao local e encontrou o suspeito, que alegava ser adestrador de cães. Ele foi detido no local.

A equipe observou que o local era impróprio para a criação dos cães, dois sem raça definida, um Dog Alemão, um Pastor Belga de Malinois e um Husky Siberiano. Os animais foram encaminhados a duas ONGs de proteção.

O homem permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como crime de abuso a animais pela 1ª DIG de Campinas.