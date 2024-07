A Polícia Civil de Catiguá (SP), prendeu na tarde desta quinta-feira, (11/07/2027), um homem suspeito de envolvimento no sumiço de Suelem Cristina Viveiros, de 33 anos, que está desaparecida desde o dia 9 de junho desse ano.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, após investigações, o indivíduo foi preso em uma casa, em Catiguá, junto com sua atual companheira. Na residência os policiais apreenderam porções de drogas, máscaras faciais e outros objetos que serão investigados.

A Gazeta tentou contato com o delegado responsável pelo caso, porém, ele não quis dar detalhes sobre o andamento das prisões. As investigações estão sob sigilo.

Conforme a Gazeta mostrou, Suelem saiu de casa na tarde do domingo, (09/06), por volta das 18h, usando um vestido vermelho e levando apenas o celular. Depois disso ela então teria pegado um carro emprestado de um amigo, que foi encontrado abandonado na frente de um bar, em Catiguá.

O veículo estava sem a chave na ignição e a última visualização dela no WhatsApp foi registrada às 2h14 da madruga do domingo para segunda. Desde então, o sumiço de Suelen ainda um mistério para os familiares. Gazeta do Interior