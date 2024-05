Palestrante deu dicas de como se preparar para a entrevista de emprego e as etapas de elaboração de um bom currículo

A Unifev, por intermédio do projeto Uniestágio, realizou o “2º Encontro de Carreiras e Empregabilidade: Adversidades do Mercado de Trabalho” na manhã do último sábado (25/5) para alunos de todas as graduações da Instituição e aberto à comunidade. O evento foi promovido no auditório da Cidade Universitária.

A palestra, ministrada pela egressa do curso de Psicologia da Unifev Laura de Lima Buosi teve como objetivo apresentar novas perspectivas para o crescimento dos alunos no mercado de trabalho e para que se destaquem em suas profissões. Além disso, ela forneceu dicas importantes sobre como se preparar para entrevistas de emprego e as etapas de elaboração de um bom currículo.

“Um recrutador leva segundos para analisar um currículo. Por isso, sua formatação deve conter elementos claros, objetivos e focados na área em que você busca oportunidade. Se seu currículo for selecionado pelo recrutador, você terá a oportunidade de avançar no processo seletivo para a entrevista de emprego. Escolha bem o traje, cuide da linguagem corporal e, se estiver nervoso ou nervosa, peça um copo d’água ou um minuto para organizar suas ideias”, sugere a psicóloga.

Para o coordenador do Uniestágio, Prof. Esp. Rafael Gregui, o encontro abordou a evolução do mercado de trabalho, a importância do autoconhecimento e a identificação de objetivos, entre outros tópicos essenciais para entrevistas de estágio e emprego. “Também nessas oportunidades buscamos apresentar estratégias e desenvolver as habilidades necessárias para que os jovens se destaquem em entrevistas de estágio e emprego”.

Uniestágio

O Uniestágio é um projeto da Empresa Júnior do Centro Universitário de Votuporanga (Ejunifev). O projeto tem como objetivo auxiliar estudantes na busca por estágios em suas áreas de formação, oferecendo benefícios de bolsa-auxílio.

O programa facilita o contato entre empregadores e estagiários, além de garantir o cumprimento dos direitos e deveres de ambas as partes envolvidas.

Além de ser um espaço de interveniência e integração de estagiários e empresas, organiza também palestras e treinamentos para os alunos inscritos.