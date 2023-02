Projeto Educafro será realizado também com o apoio da Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria de Direitos Humanos

A Unifev e o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CPDCN) firmaram uma parceria que conseguiu credenciar o município de Votuporanga no projeto Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes (Educafro Brasil). A iniciativa oferece curso preparatório gratuito e visa a capacitar estudantes de baixa renda para ingresso no Ensino Superior e em concursos públicos. Além do Centro Universitário de Votuporanga, o “Curso Pré-Vestibular Regina Nunes” conta com o apoio da Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria de Direitos Humanos.

Para o reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, é importante que a Instituição esteja presente em causas tão nobres para toda a sociedade. “Estamos muito felizes em poder contribuir com o conselho da comunidade negra da cidade e, principalmente, em um projeto que incentiva a educação, que é o nosso maior propósito”, disse.

O presidente do CPDCN, Edwaldo Pereira, agradece o apoio recebido em nome de todos os conselheiros. “É de extrema importância para nós, comunidade negra, implementar projetos que tenham o olhar voltado para as necessidades das pessoas pretas e em vulnerabilidade social”, refletiu.

Os interessados em participar do cursinho preparatório devem ter idade acima de 16 anos. As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Direitos Humanos, e as aulas terão início no próximo dia 25, das 8h às 18h, no câmpus Centro da Unifev.

EDUCAFRO

O projeto Educafro Brasil tem sede em São Paulo. O cursinho pré-vestibular, através do serviço de seus voluntários, tem como objetivo promover a inclusão da população preta e em vulnerabilidade social nas universidades públicas e particulares com bolsa de estudos.

Em Votuporanga, o curso terá duração de 6 meses e serão ofertadas, de início, 50 vagas. Os alunos que frequentarem todas as aulas e tiverem participação satisfatória receberão uma bolsa de estudos mensal no valor de R$ 300, ofertada pela Educafro.

O projeto também está com inscrições abertas para a seleção de professores voluntários que queiram desenvolver, mediante orientação do coordenador do órgão e coordenadores locais, atividades de ensino voltadas para a população negra e de baixa renda do município; democratizar as condições de acesso e permanência dos jovens na educação superior; e contribuir para a promoção da inclusão social através da educação. Os profissionais interessados podem se inscrever através do link: https://forms.gle/6s9YevbzdPYdgjrQ8.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Direitos Humanos pelo telefone (17) 3422-2770 ou pelo e-mail cursinhorenunes@gmail.com.