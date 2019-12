Pequenos autores: crianças de escola infantil da Prefeitura confeccionam primeiro livro

Foi com giz de cera colorido e muita imaginação que cerca de 140 alunos de três a cinco anos do Centro de Educação Municipal de Ensino Infantil (Cemei) da Prefeitura de Votuporanga “Prof.ª Maria Aparecida Barbosa Terruel”, localizado no bairro Santa Amélia, confeccionaram seus primeiros livros. As histórias dos livros foram contadas através de desenhos feitos pelas próprias crianças. E no dia 29 de novembro, a partir de uma noite de autógrafos promovida pela própria instituição, os livros puderam ser expostos e entregues para amigos e familiares em um evento realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP).

Os professores tiveram um papel essencial para o desenvolvimento das histórias desenhadas pelos alunos. O projeto começou a partir do segundo semestre e, ao longo dos meses, com auxílio dos professores, as crianças conseguiram passar para o papel toda a criatividade e desenvolver uma história coerente. “Trabalhamos em conjunto uma história dentro da sala de aula e incentivamos a criatividade individual de cada aluno para o desenvolvimento das ilustrações”, explicou a professora Taysa Naiara Delarica, que também é mãe do aluno Isaque Delarica Bravin, que participou do mesmo projeto.