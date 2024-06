Estrada do 27: Prefeitura entrega viaduto na transposição da linha férrea nesta sexta-feira

Obra foi executada pela Rumo Logística, com investimento de R$ 20 milhões

A Prefeitura de Votuporanga realizará nesta sexta-feira (7/6), a partir das 8h30, a entrega do viaduto rodoviário na transposição da linha férrea na Estrada Municipal “Adriano Pedro Assi”, conhecida como Estrada do 27. A obra foi executada pela Rumo Logística. Ao todo, o projeto tem extensão viária de quase 700 metros, com investimento de R$ 20 milhões.

Esta é uma importante conquista para a mobilidade urbana e segurança dos motoristas que trafegam entre Votuporanga e Sebastianópolis do Sul. Além desta obra de transposição da linha férrea, a empresa também executa a melhoria em um outro trecho da ferrovia no perímetro urbano, próximo à Av. República do Líbano e a rua Mário Longo. Atualmente, esta obra está com 80% de execução, com previsão de conclusão ainda neste ano.

Os dois projetos de transposição da linha férrea fazem parte do contrato de renovação da malha ferroviária paulista, que resulta no investimento pela Concessionária de R$ 6,1 bilhões nas ferrovias do Estado, sendo R$ 1,2 bilhão destinado para o programa “Conflitos Urbanos”.

“É um grande projeto que a Rumo executou como contrapartida da renovação antecipada do Contrato de Concessão da Malha paulista. A outra obra ainda está em execução. Com a finalização dessas obras vamos acabar com os conflitos urbanos que tínhamos por conta da linha férrea, favorecendo a segurança dos veículos e pedestres”, disse o prefeito, Jorge Seba.

“O viaduto é uma solução definitiva que elimina o risco de acidentes entre trens e carros, bem como otimiza o fluxo rodoviário e traz eficiência logística para as nossas operações”, completa Giana Custódio, gerente de Relações Institucionais da Rumo.