Votuporanga e região arrecadam R$1,7 milhão para a Santa Casa

Eventos beneficentes proporcionaram reformas e compras de equipamentos em um ano e meio

A comunidade de Votuporanga e região deu exemplo de solidariedade e de amor à Santa Casa de Votuporanga. Em um ano e meio, os eventos beneficentes e campanhas realizados em diversas cidades arrecadaram R$1,7 milhão para o Hospital, referência para mais de 50 municípios do Noroeste paulista.

Além dos tradicionais leilões, a verba foi conquistada também por meio de campanhas realizadas em toda a região. “São muitos parceiros, que nos auxiliaram a chegar nesta quantia. Cada iniciativa proporcionou renda, que foi revertida em benefícios para nossa Instituição”, explicou o responsável pela Captação de Recursos, Rosemir Lopes (Milão).

O recurso de R$1,7 milhão foi utilizado em revitalização de espaços e modernização do parque tecnológico, beneficiando milhares de pacientes. Entre os locais reformados, destaque para a Ala F, reinaugurada no fim do ano passado.

O espaço, dedicado para internação adulta, foi remodelado, garantindo um ambiente ainda mais agradável, acolhedor e seguro. Ao todo, são 30 modernos leitos, com maior conforto e qualidade com alta tecnologia, voltados para os pacientes adultos, sendo dois deles de isolamento. Foram seis meses de obra e um investimento de mais de R$800 mil, custeados pelos eventos realizados em Votuporanga e região pelos voluntários em prol da Instituição. “A arquitetura diferenciada proporcionou assistência mais humanizada, individualizada e acolhedora. A nova Ala F consistiu em estrutura hospitalar de alto nível, com recursos de ponta e eficiência operacional. A ambiência auxilia no tratamento frente ao diagnóstico, adaptada para melhor atendimento das necessidades básicas do paciente”, destacou a gerente de Enfermagem, Daisy Vitor.

Um outro exemplo de investimento foi o Centro Cirúrgico, que foi ampliado e recebeu novos equipamentos, além da instalação de ar-condicionado. “Tínhamos sete salas para procedimentos e, com o apoio da comunidade, fomos para nove. Fazemos, em média, 30 cirurgias por dia e essa estrutura veio auxiliar nesta demanda. Adquirimos mesas cirúrgicas, serras e focos cirúrgicos, possibilitando renovar nossos aparelhos e trazer novas tecnologias”, disse a supervisora do Centro Cirúrgico, Vanessa Ribeiro.

O diretor Marcos Garcia ressaltou a importância destes investimentos. “Esse montante permitiu à Santa Casa de Votuporanga continuar a fornecer atendimento médico de qualidade, investir em infraestrutura e tecnologia, e oferecer tratamentos essenciais para a comunidade. Só podemos agradecer a todos os envolvidos”, afirmou.

Para o também diretor Adauto Mariola, o recurso reflete o apoio “incrível que recebemos da nossa comunidade. Essa arrecadação é um testemunho do amor e cuidado que as pessoas têm por nossa Instituição e pelos pacientes”.

Leilão de Gado Votuporanga

E vem mais um Leilão de Gado por aí. A nona edição em Votuporanga será no próximo dia 24 de setembro, no Sindicato Rural. A comissão organizadora Amigos & Voluntários está arrecadando doações. Os interessados em colaborar podem entrar em contato com Milão, pelos telefones 17 3405-9133 ramal 2378 e 17 99779-9928.