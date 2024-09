Município da região lidera ranking de pior qualidade do ar no estado de SP

A qualidade do ar em Catanduva atingiu níveis críticos nesta sexta-feira, sendo considerada a pior do estado de São Paulo, segundo dados da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). A situação, classificada como “muito ruim”, é resultado da intensa poluição causada pelas queimadas que vêm atingindo a região noroeste paulista.

Poluição afeta saúde e rotina

A alta concentração de partículas poluentes no ar pode causar diversos problemas de saúde, especialmente em crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardiovasculares. Sintomas como tosse, irritação nos olhos e dificuldade para respirar são comuns nesses casos.

Região sofre com incêndios

Ao menos 10 cidades do noroeste paulista estão enfrentando grandes incêndios, que além de degradar o meio ambiente, contribuem para a péssima qualidade do ar. Cidades como Andradina, Santo Antônio do Aracanguá e Penápolis também registraram focos de incêndio nesta sexta-feira.

A fumaça proveniente das queimadas se espalhou pela região, reduzindo a visibilidade e causando um impacto significativo na qualidade de vida da população. Além de Catanduva, São José do Rio Preto também teve sua qualidade do ar classificada como “muito ruim” na parte da tarde.

Previsão de melhora

Apesar da situação crítica, o chefe de departamento de qualidade do ar da Cetesb informou que a expectativa é que a situação melhore ao longo do dia, à medida que as condições climáticas mudem e os esforços para controlar as queimadas avancem.

Importância de combater as queimadas

As queimadas são um problema grave que afeta a saúde da população, o meio ambiente e a economia. É fundamental que todos colaborem para evitar esses incêndios, denunciando qualquer atividade suspeita e adotando medidas de prevenção.