Bombeiros da região fazem treinamento na Prainha de Mira Estrela

A Prainha Municipal de Mira Estrela foi escolhida para sediar um treinamento ministrado pela Marinha do Brasil para militares do 13º GB – Grupamento de Bombeiros Militares de São José do Rio Preto, que integra profissionais das cidades da região de Catanduva (SP) à Santa Fé do Sul (SP).

Segundo o capitão Diego Moraes Silva Machado, o Curso de ETSP é concessão da Marinha do Brasil e realizado no período de cinco dias, sendo os três primeiros dias aulas teóricas, no 4º dia, aula prática e no último dia, prova avaliatória. “Nesta oportunidade, estamos habilitando cerca de 30 militares a pilotar embarcações e motos aquáticas que sejam de propriedade do Estado. Ao todo estiveram envolvidos na ação 3 instrutores da Marinha”, esclareceu.

O Capitão também afirma que a realização do curso é denominada operação “verão”, sendo realizada propositalmente nesse período do ano, tendo em vista que, as prainhas recebem uma grande concentração de pessoas. “O objetivo do curso é habilitar os bombeiros militares no tocante a navegação interior e deslocamento em segurança, proporcionando apoio e segurança nas atividades de busca e resgate em regiões aquáticas”, acrescentou.