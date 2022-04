Associação Comercial de Votuporanga lança campanha do Dia das Mães e horário especial do comércio

Dia 6 de maio, as lojas ficarão abertas até 22 horas e no dia 7 até 18h; campanha sorteará moto 125 e vales-compras

A Associação Comercial de Votuporanga – ACV reuniu autoridades, imprensa e convidados, na manhã desta terça-feira (19/4) para o lançamento da campanha de prêmios relativa ao Dia das Mães, celebrado em 8 de maio. Horários especiais das lojas também foram anunciados.

Com o tema “Minha mãe é linda e merece uma Lindy”, a ACV distribuirá cupons entre 22 de abril e 7 de maio que permitirá aos clientes concorrer a uma motocicleta Suzuki Lindy 125, ano 2022 e modelo 2023, na cor vermelha. Também serão sorteados cinco vales-compras de R$ 500,00 e mais seis vales-compras de R$ 150,00 para os vendedores que atenderem aos ganhadores. O anúncio será feito no dia 10 de maio, às 9h.

Horário especial

Buscando oferecer mais facilidades para a compra de presentes do Dia das Mães, a ACV divulgou que as lojas da cidade atenderão no dia 6 de maio (sexta-feira) até às 22h e no dia 7 de maio (sábado) até 18 horas.

“Depois do Natal, o Dia das Mães é considerada a melhor data para o nosso comércio, com grande movimentação de pessoas da nossa cidade e região. Estamos nessa retomada, buscando reaquecer nossas vendas e toda força agora é importante. Desejamos sucesso aos nossos lojistas”, destacou o presidente da ACV, Carlos Eduardo Ramalho Matta.

O prefeito Jorge Seba também esteve no lançamento ao lado do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza e do diretor do Procon-SP, Leandro Conceição. “O comércio é um dos maiores propulsores da nossa economia, gerando muitos empregos e trazendo renda e turismo para nossa cidade. A ACV é de fundamental importância para fazer essa roda girar incentivando movimentação e vendas”, discursou Jorge Seba.

Podem participar da campanha com distribuição de cupons apenas lojas associadas e que fizerem a adesão junto à ACV. Contatos pelo whatsapp 17 98132-0022 ou 34264044.

