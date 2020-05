Historicamente, o primeiro lote de restituição era pago no mês de junho, mas neste ano foi antecipado para maio. Também haverá a redução do número de lotes, de 7 para 5. A conclusão das restituições deve acontecer em setembro.

De acordo com a Receita Federal, foram recebidas até esta quarta-feira (20) 14,7 milhões de declarações do Imposto de Renda 2020, de um total de 32 milhões previstas. Portanto, mais da metade dos contribuintes ainda não enviou a declaração.

Joaquim Adir explicou que, ao realizar as consultas ao primeiro lote do Imposto de Renda 2020, o contribuinte será informado:

“Há empresas que atrasam entregas da Dirf, imobiliárias que não entregam declaração de alugueis. Então, podem estar faltando informações que não são deles [contribuintes]. Como estamos em um período difícil, muita gente pode estar entregando as coisas com atraso. A gente fica com receio de dizer que já está na malha se não está com ela ‘processada'”, disse.

Segundo o supervisor do Imposto de Renda, todos os dias chegam novas informações por parte de empresas, e as declarações são reprocessadas – com base no cruzamento de dados mais recentes. Se as informações prestadas estiverem corretas, as declarações entram na fila de restituições, disse ele.

“Em processamento, quer dizer que a Receita está fazendo análises, não conseguiu liberar. Pode ser que libere. O contribuinte pode olhar pra ver se tem algum erro, revisar a declaração. Mas não chamamos ainda de malha”, explicou Adir.

FONTE: Informações | g1.globo.com