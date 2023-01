A Usina de Marimbondo, entre Icém (SP) e Fronteira (MG), abriu suas comportas nesta última sexta-feira, (13/01/2023). O nível da Hidrelétrica está em 74,3%.

De acordo com a Usina, há 11 anos que a Hidrelétrica enfrentava baixo volume de chuvas e por isso as comportas não eram abertas. A liberação da água foi autorizada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que permitiu abrir todo o Sistema das hidrelétricas do Rio Grande e Pardo.

Com a abertura das comportas, milhares de litros de água estão sendo despejados no Rio Grande por segundo. Isso aumenta o nível do rio e por isso é preciso ficar atento.