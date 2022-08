Bebê ‘apressadinho’ nasce dentro do carro a caminho do hospital

O parto de Lucas Moreno Rosseto foi feito pela doula, dentro do carro dirigido pelo pai

Parece cena de novela, mas este caso real e cheio de emoção ocorreu em Rio Preto. Um bebê nasceu dentro do carro da família, a caminho do Hospital da Criança e Maternidade (HCM), na noite desta sexta-feira, 29. O parto de Lucas Moreno Rosseto foi feito pela doula Talita Miranda, enquanto o pai, Diogo Rosseto, dirigia o veículo.

Thais Moreno Rosseto estava grávida de 39 semanas, acordou bem na sexta-feira e por volta das 18h começou a sentir um leve desconforto, mas imaginou que o filho poderia demorar alguns dias ainda para nascer. No entanto, quando as dores pioraram, ela acionou a doula, que logo chegou na sua casa. As contrações se intensificaram rapidamente e, por volta das 22h30, o pai, a mãe e a doula foram para o hospital.

O ritmo das contrações aumentou no caminho e Thais deu à luz às 22h49. Lucas nasceu na avenida José Munia, próximo do Hotel Saint Paul, em um parto natural rápido ali mesmo no carro. “No caminho, as contrações ficaram muito fortes e o Lucas nasceu. Foi tudo muito emocionante. Ele nasceu na sexta-feira e já tem história para contar ”, afirma a mãe.

Mãe e filho foram levados até o HCM, com segurança, onde uma equipe médica estava de prontidão e atendeu o bebê apressado. Lucas nasceu saudável, com 46 centímetros e pesando 3,3 quilos. Mãe e bebê estão bem e se recuperam em um quarto do hospital. A expectativa é que eles tenham alta médica nesta segunda-feira, 1º de agosto.

Lucas é o primeiro filho de Thais. A doula Talita Miranda, que já acompanhou inúmeros partos, disse que o corpo da mãe Thais foi muito eficiente. “Estou muito orgulhosa dela.”

Diogo afirma que a ficha ainda está caindo da dimensão de quão lindo foi a chegada do filho. “Ele chegou na hora dele.”

Por: Francine Moreno – Diário da Região