Esposa reconhece corpo do marido com quem se casou há 10 dias

O servente de pedreiro Claudinei Elias, 50 anos, morreu nesta quinta-feira na Santa Casa de Araçatuba, para onde havia sido levado após passar mal durante o trabalho, em um condomínio de alto padrão na estrada Teotônio Vilella, em Araçatuba. Ele estava sem identificação e o corpo foi reconhecido pela esposa, com que o homem havia se casado há apenas 10 dias.

Elias trabalhava em uma obra quando passou mal e foi socorrido por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. Ele estava sem documentos e o socorro foi chamado por funcionários do condomínio.

Elias deu entrada no pronto-socorro da Santa Casa com parada cardio-respiratória, mas não resistiu. Até então o hospital não tinha conhecimento de sua identidade. A mulher já estava a procura cedo, porque saiu de casa pra trabalhar e não havia retornado e nem entrado em contato.

Um sobrinho dela ficou sabendo que Elias havia passado mal e teria falecido na Santa Casa. A mulher foi até o hospital e reconheceu o corpo do marido. Ela comentou que recentemente ele reclamou de dores no peito e no braço, mas não procurou atendimento médico.