Esposa de Chrystian seria doadora de rim para o cantor

O cantor Chrystian, da dupla com Ralf, morreu na noite da última quarta-feira (19), aos 67 anos, devido a complicações de uma “condição médica que exigia repouso imediato e tratamento especializado”.

Em fevereiro, Chrystian passou por exames pré-operatórios para um transplante de rim, em que sua esposa, Key Vieira, seria a doadora. No entanto, a cirurgia foi adiada para o final deste ano, conforme informações do Globo.

Na época, o artista anunciou sua internação no Hospital do Rim (HRIM) da Fundação Oswaldo Ramos, com a operação marcada para 11 de março. Contudo, ele precisou adiar o procedimento após ser submetido a um cateterismo, que exigiu uma medicação para afinar o sangue por seis meses, inviabilizando a realização da cirurgia.