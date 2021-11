Moradores organizam protesto contra instalação de pedágio

Com o lema “A União Faz a Força” moradores da cidade de Uchoa, a 32 km de Rio Preto, realizam neste sábado, 20, adesivaço contra a instalação de uma praça de pedágio próximo ao município. O ato ocorrerá em frente à Prefeitura.

O programa de concessão do governo de São Paulo prevê a implantação de 10 novas praças de pedágio no Estado, a partir dos novos contratos para os próximos 30 anos. Na região de Rio Preto, o programa prevê sete novas praças: Cedral, Guapiaçu, José Bonifácio, Monte Azul e três no entorno de Barretos. A previsão é de que os contratos sejam assinados no primeiro semestre do próximo ano.

Caso a praça seja instalada Uchoa ficará ilhada entre a atual praça de Catiguá e o novo pedágio entre o município e Cedral, na rodovia Washington Luís (SP-310). Além de moradores o adesivaço neste sábado contará com políticos, associação comercial e entidades do município.

No dia 25 de outubro, durante audiência pública realizada em Rio Preto com representantes da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), para debater pontos do contrato de concessão da rodovia paulista, o prefeito de Uchoa, José Carlos Martins, solicitou a retirada da praça de pedágio próximo ao município. Ele afirmou que a nova praça ficaria instalada em um espaço de 30 quilômetros já que próximo a cidade existe uma praça de pedágio.

“Se isso acontecer Uchoa vai ficar ilhada entre duas praças de pedágio. A de Catiguá e de Cedral. A população de Uchoa depende de serviço de saúde de Rio Preto, de educação e de emprego. Se isso acontecer a população será penalizada”, disse a época.

O prefeito Edinho Araújo (MDB) também se posicionou contrário a nova praça de pedágio. “Que fosse revista essa colocação, fazer esse apelo. Um novo pedágio em uma rodovia já duplicada”, disse.

Sobre a possibilidade de revisão da praça de pedágio em Cedral, o diretor-presidente da Artesp Milton Roberto Persoli, afirmou que o estudo aponta a necessidade de um trecho menor entre a cobrança de pedágio aos motoristas da SP-310.

“O distanciamento (entre as praças de pedágio) respeita critérios técnicos, operacionais. Dos estudos técnicos, não há restrição legal ou regulatório de qualquer praça. Cada praça contempla um trecho de cobertura. Cada trecho menor, menor é a tarifa”, justificou.